غالانت: حزب الله منظمة بلا قيادة وتمت تصفية نصر الله وربما خليفته أيضا وهذا له تأثير كبير

اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، أن "حزب الله منظمة بلا قيادة وتمت تصفية أمينه العام حسن نصر الله وربما خليفته أيضا وهذا له تأثير كبير".

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