"شكر إيران بدلًا من السعودية".. ضاحي خلفان يوجه انتقادًا لخالد مشعل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، الانتقاد إلى رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، بسبب عدم تقديمه الشكر للمملكة العربية السعودية.

وقال خلفان: "كنت أتوقع أن يشكر السعودية على سعيها للتوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي"، مضيفًا "شكر إيران بدلًا عن ذلك".

وكتب خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "كنت أتوقع أن يثني مثلًا خالد مشعل على المملكة العربية السعودية لسعي وزير خارجيتها بخلق تحالف من أجل حل الدولتين، وإذ بخالد يثني على إيران".

وفي ذكرى الـ 7 من أكتوبر، وجه رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، التحية "لمن ساند غزة في لبنان وإيران واليمن والعراق وضحوا من أجلنا، وعلى رأسهم حسن نصرالله، زعيم حزب الله" وفق تعبيره.