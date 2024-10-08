بالصور- محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي ويطمئن على جودة الخدمات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته التفقدية المفاجئة على المنشآت الطبية، في إطار حرصه على متابعة المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

تفقد المحافظ مستشفى أبنوب المركزي، برفقة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وخالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتور عاطف عمر، مدير المستشفى، ونائبه الدكتور همام حامد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت الجولة زيارة أقسام الاستقبال، ووحدة الكلى الصناعية التي تضم 30 جهاز غسيل كلوي، ووحدة الأشعة، وقسم الباطنة، والعيادات، ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 20 حضانة، منها 3 حضانات معطلة جاري صيانتها. كما تفقد معمل التحاليل الطبية والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية بعد دعمها بشحنة جديدة من مخازن مديرية الصحة.

التقى المحافظ عددا من المرضى والمرافقين لهم، واستمع إلى طلباتهم ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة، ووجه العاملين بحسن معاملة المرضى، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة للحضانات المعطلة.

أكد أبو النصر، أن الهدف من الزيارات المفاجئة هو الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومدى رضاهم عنها، مشيراً إلى أنه سيواصل جولاته المفاجئة في أوقات مختلفة دون سابق إنذار، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين ومكافأة المتميزين.