أبو عبيدة: نقول لإخواننا في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة كما توعد الشهيد نصرالله

أشار الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في ذكرى عام على معركة طوفان الأقصى، الى أنه "بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها، وعام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث".

ولفت أبو عبيدة، الى أن "معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة، وشعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

وأضاف "بعد عام من بدء طوفان الأقصى جمهورية إيران الإسلامية توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو، ومسيرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة".

وتابع "أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية، ومجاهدونا ومقاومو شعبنا يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة"، مشدداً على أن "استشهاد القائدين الكبيرين إسماعيل هنية وحسن نصر الله دليل واضح على عدم فهم العدو طبيعة المقاومة"، متابعاً "نقول اليوم لإخواننا المقاتلين في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة كما توعد السيد الشهيد حسن نصرالله".

وأكد أن "ما عملية يافا الأخيرة إلا حلقة واحدة في ما هو قادم والقادم أمر وأقسى بإذن الله"، داعياً "إلى أكبر هجوم سيبراني ضد العدو من خبراء الحرب الإلكترونية".