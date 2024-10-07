وزير الخارجية الفرنسي من القدس: القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مع حلول الذكرى السنوية الأولى لذكرى 7 تشرين الاولى أن بلاده ترى أن "القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل".

وقال بارو في القدس "لقد حان وقت الدبلوماسية" بينما امتدت الحرب في قطاع غزة الآن إلى لبنان.