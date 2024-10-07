أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مع حلول الذكرى السنوية الأولى لذكرى 7 تشرين الاولى أن بلاده ترى أن "القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل".
وقال بارو في القدس "لقد حان وقت الدبلوماسية" بينما امتدت الحرب في قطاع غزة الآن إلى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي من القدس: القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.