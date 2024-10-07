البابا فرنسيس لسكان غزة: أنا معكم يا من تمطر السماء فوقكم نارًا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه البابا فرنسيس اليوم الاثنين، رسالة لسكان غزة، قائلا "أنا معكم، يا أهل غزة، يا من تعانون منذ مدة طويلة وتتعرضون لمحنة شديدة، قلبي معكم وأصلي من أجلكم يوميا".

وأضاف البابا فرنسيس: أنا معكم، يا من أُجبرتم على ترك منازلكم وتعليمكم وعملكم واضطررتم للبحث عن مكان تحتمون فيه من القصف.. أنا معكم، يا من تخشون النظر إلى أعلى خوفا من أن تمطر السماء نارا.

الحرب في الشرق الأوسط

وانتقد البابا فرنسيس العجز المخزي للمجتمع الدولي، عن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد مرور عام على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وأشار البابا فرنسيس، في رسالة مفتوحة إلى المسيحيين الكاثوليك في المنطقة، إلى أن فتيل الكراهية اشتعل قبل عام، ولم ينفجر، لكنه فجر دوامة من العنف، ويبدو أن قلة من الناس يهتمون بما هو مطلوب بشدة وما هو مرغوب بشدة: وهما الحوار والسلام... العنف لا يجلب السلام أبدا، يثبت التاريخ هذا، ومع ذلك لم تعلمنا سنوات وسنوات من الصراع شيئا على ما يبدو"، بحسب رويترز.

وتحدث البابا فرنسيس بصراحة أكبر في الأسابيع القليلة الماضية عن الصراع بين حماس وإسرائيل وأصبح أكثر وضوحا في انتقاده للحملة العسكرية الإسرائيلية.

يصوم ويصلي فيه الكاثوليك

ودعا البابا اليوم الاثنين أيضا يوما يصوم ويصلي فيه الكاثوليك في جميع أنحاء العالم من أجل السلام.

كما انتقد البابا في 29 سبتمبر الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن مقتل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بالإضافة إلى مدنيين، وقال إن الغارات الجوية "تجاوزت (حدود) الأخلاق" .