هيئة البث الإسرائيلية عن استطلاع للرأي: 61 في المئة من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان في البلاد

هيئة البث الإسرائيلية عن استطلاع للرأي: أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن استطلاع للرأي، أن "61 في المئة من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان في البلاد، و86 في المئة يقولون إنهم غير مستعدين للعيش بمستوطنات غلاف غزة بعد الحرب".

وكشف استطلاع الرأي، أن "41 في المئة يقولون إن ثقتهم بالجيش تضررت، و35 في المئة يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب مع حماس".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

هذا وكانت قد هاجمت إيران إسرائيل مساء الثلاثاء عبر إطلاق 200 صاروخ بسكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.