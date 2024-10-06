شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغ قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب غرب جزيرة "أونالاسكا"، وعلى عمق 57.3 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال. زلزال تشيلي وضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة سان أنطونيو في تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 52 كيلومترًا من مدينة فالبارايسو الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 23.7 كيلومترًا.