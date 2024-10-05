سلام: أهمية إبقاء خطوط التواصل مفتوحة للتباحث مع البنك الدولي الحريص على دعم لبنان

شكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في اتصال هاتفي امس مع المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط عبد العزيز إبراهيم الملا سرعة تجاوب البنك الدولي مع الاتصالات والمبادرات كافة مع المؤسسات الدولية والجمعيات وسفارات الدول العربية والاوروبية والاقليمية لشرح الوضع العام في البلد، نتيجة لتوسع العدوان الاسرائيلي وحاجات اللبنانيين الضرورية الملحة، في ما يتعلق بالمساعدات الاغاثية.

وشدد سلام على "أهمية إبقاء خطوط التواصل مفتوحة للتباحث مع البنك الدولي الحريص على دعم لبنان في سبيل ايجاد حلول سريعة وعملية للتطورات والمستجدات الامنية وتداعياتها الخطيرة على المجتمع والوضع الانساني والاقتصاد اللبناني ككل". وأكد سلام "اهمية الاجتماعات السنوية القادمة للبنك الدولي وصندوق النقد للبحث في سبل حماية لبنان من تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني والأمن الغذائي".

بدوره، أكّد مدير البنك الدولي لسلام "إستجابة البنك للوضع الانساني الخطير وتفعيل خطة الاستجابة الطارئة للسكان وتخصيص مبلغ 250 مليون دولار من المساعدات المقررة للبنان".