وزير البيئة: العام الدراسي مهدد بسبب الحرب وتحول المدراس لمراكز إيواء

اشار وزير البيئة ناصر ياسين الى أننا "تحولنا إلى بلد لجوء ونزوح ونقدر المساعدات الإماراتية إلى لبنان"، لافتا الى ان "4 طائرات مساعدات إماراتية وصلت إلى لبنان خلال أقل من 24 ساعة".

وأكد أن "العام الدراسي مهدد بسبب الحرب وتحول المدراس لمراكز إيواء"، معتبرا أن "موقف الحكومة الرسمي هو تطبيق القرار "1701" بهدف وقف الحرب".