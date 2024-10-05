اشار رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب ‎فادي علامة، الى ان "مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية والمسعفين نناشد منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب والاتحاد الدولي للمستشفيات ضرورة التدخل ووقف هذه الاعتداءات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتتنافى ومختلف القوانين والتشريعات والأعراف الدولية والإنسانية".

كانت هذه تفاصيل خبر علامة: نناشد منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للمستشفيات ضرورة التدخل ووقف الاعتداءات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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