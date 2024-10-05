2036 شهيدًا و9662 جريحًا و9073 اعتداء إسرائيليا منذ بدء العدوان على لبنان في 8 تشرين الأول

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تقريرا حمل رقم 11 حول الوضع الراهن في لبنان والاعتداءات الاسرائيلية.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع- وحدة إدارة مخاطر الكوارث إلى أنه "خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية، تم تسجيل 106 غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت بمعظمها في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع ليصل العدد الإجمالي للإعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9,073 اعتداء".

وقالت: "صدر عن وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الشهداء والجرحى خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 25 شهيداً و127 جريحاً، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان إلى 2,036 شهيداً و 9,662 جريحاً من بينهم 11 عاملاً صحياً".

وأوضحت اللجنة أنه "سجلت وزارة الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية حتى 4 تشرين الأول إغلاق 96 مركزا وعيادة للرعاية الصحية الأولية، ووفاة 77 عاملا صحيا، وإصابة 74 عاملا صحيا، واستهداف العديد من المراكز الصحية بما في ذلك مراكز إرسال سيارات الإسعاف مباشرة، وإجبار مستشفى واحد في الجنوب على إخلاء موظفيه ومرضاه. لتاريخه، تم فتح 940 مركزاً لاستقبال النازحين في المدارس الرسمية والمجمعات التربوية والمعاهد المهنية والجامعات التي حددتها وزارة التربية والتعليم العالي والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة والمدارس الرسمية، بالإضافة إلى المراكز في المرافق الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، وقد بلغ عدد المراكز التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 724 مركزاً".

ولتاريخه، تم تسجيل 173,000 نازحاً في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية. تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الأزمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين. تقوم كافة الأجهزة الأمنية بحفظ الأمن، والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات، وحماية مراكز الإيواء، ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار، ومراقبة وضبط الحدود.

ومن تاريخ 23 لغاية 29 أيلول لغاية 30 أيلول 2024 سجّل الأمن العام عبور 289,245 مواطن سوري 93,033 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.

وأبلغت كوريا الجنوبية وزارة الخارجية والمغتربين عن تخصيص 3 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في لبنان. خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 157 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة لدعم السكان المتأثرين بالنزاع في لبنان والمنطقة.