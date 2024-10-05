وصول شحنة مساعدات مصرية طبية وإغاثية للبنان

وكانت السفارة المصرية في بيروت، قد اعلنت عن أن شحنة كبيرة من المساعدات المصرية الطبية والإغاثية تصل اليوم لمطار بيروت.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012