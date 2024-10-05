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وصول شحنة مساعدات مصرية طبية وإغاثية للبنان

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بوصول شحنة من المساعدات المصرية الطبية والإغاثية لمطار بيروت.

وكانت السفارة المصرية في بيروت، قد اعلنت عن أن شحنة كبيرة من المساعدات المصرية الطبية والإغاثية تصل اليوم لمطار بيروت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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