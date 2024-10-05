حزب الله نشر مشاهد تُظهر استعدادات مقاتليه في الميدان وإطلاقهم النيران وأخرى لاستهداف الكريوت

نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد تظهر استعدادات مقاتليه في الميدان جنوبي لبنان وعمليات إطلاق للنيران. وأرفق الفيديو بالجملة التالية: "تَزُولُ الجِبَالُ وَلاَ تَزُلْ، عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ، أَعِرِ اللهَ جُمجُمَتَكَ، تِدْ في الاَْرْضِ قَدَمَكَ، ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى القَوْمِ، وَغُضَّ بَصَرَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ". ونشر مشاهد أخرى من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّع "الكريوت" المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا.

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