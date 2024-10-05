شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال على رفح وغزة والبريج

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، في قصف لـ طائرات ومدفعية الإحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الجنوب والوسط.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 3 شهداء في قصف الاحتلال منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشهيدا آخر في قصف مسيرة الاحتلال منطقة عريبة شمالا.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط دوار العواودة في بلوك 6 بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وشمالا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية عمارة سكنية لعائلة أبو راس في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتونة جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة عين جالوت في منطقة حسن البنا بحي الزيتون.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي منطقة اتصالات الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف عنيف وغارات متواصلة من الطائرات الحربية على جباليا البلد وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن طواقم الإسعاف والطوارئ نقلت 9 مصابين إلى المستشفى الإندونيسي إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة للاحتلال عند دوار أبو شرخ شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 41,825 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 96 ألفا.