الفصائل الفلسطينية بغزة: لا اتفاق إلا بتحقيق مطالب شعبنا بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع وفتح المعابر

شددت لفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على أن "لا يوجد اتفاق إلا بتحقيق مطالب شعبنا بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع وفتح المعابر".

وذكرت أن "معركة طوفان الأقصى أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني وكشفت حقيقته".

وأضافت الفصائل الفلسطينية "شعبنا وحده له الحق في تقرير اليوم التالي للحرب وهي قضية تناقش على الطاولة الفلسطينية".