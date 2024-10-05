شددت لفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على أن "لا يوجد اتفاق إلا بتحقيق مطالب شعبنا بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع وفتح المعابر".
وذكرت أن "معركة طوفان الأقصى أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني وكشفت حقيقته".
وأضافت الفصائل الفلسطينية "شعبنا وحده له الحق في تقرير اليوم التالي للحرب وهي قضية تناقش على الطاولة الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية بغزة: لا اتفاق إلا بتحقيق مطالب شعبنا بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع وفتح المعابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.