العربية للتنمية الإدارية: المشاركون في الملتقى الثاني للإعلام في زيارة لمجلسي الشورى والنواب بالبحرين

ياسر رشاد - القاهرة - قامت الوفود المشاركة في الملتقى العربي الثاني للإعلام البرلماني، الذي عقد في مملكة البحرين تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء البرلماني الفرص والتحديات"، بزيارة لمجلسي الشورى والنواب للاطلاع على تجربة المجلسين في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني.

وخلال الزيارة لمجلس النواب، استمعت الوفود إلى شرح مفصل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد عبدالنبي سليمان، والذي أشار إلى أن المجلس يتطلع للاستفادة من مخرجات العمل البرلماني والاستعداد للمراحل اللاحقة لتطوير العمل البرلماني المشترك، سواء مع دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية والبرلمانات العالمية.

كما اطلع المشاركون في أعمال" الملتقى الثاني للإعلام البرلماني"، على عرض تضمن أمثلة عملية لتقنيات المستقبل بمجلس الشورى البحريني، قدمته السيدة عبير عبدالله العبيدلي مدير تقنية المعلومات والاتصالات، فيما قاموا بزيارة إلى القاعة الرئيسية للجلسات، للاطلاع على تطبيقات الأنظمة الإلكترونية في إدارة وتنظيم انعقاد الجلسات.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال محمد فخرو، و ممثلي المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، بحضور كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة، المشاركين في أعمال الملتقى الثاني للإعلام البرلماني الذي أقيم في مملكة البحرين خلال الفترة 1-3 من أكتوبر الجاري، بتنظيمٍ من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرعاية كريمة من رئيسي مجلسي الشورى والنواب، حيث أقيم الملتقى تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي ودوره في الأداء البرلماني: الفرص والتحديات".