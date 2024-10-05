شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يعلن غلق باب التصويت باليوم الأول للانتخابات التكميلية بالحزب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد مطاوع، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية لحزب العدل، عن غلق باب التصويت في اليوم الأول من الانتخابات التكميلية للهيئة العليا للحزب، التي جرت اليوم الجمعة في محافظات الغربية والإسكندرية وأسوان، وذلك منذ الساعة الثالثة عصرًا.

وأضاف "مطاوع" أن اليوم الأول شهد إقبالاً كبيرًا من أعضاء الحزب في مختلف المحافظات، في أجواء هادئة ومستقرة، مؤكدًا أن عملية فرز الأصوات جارية حاليًا في جميع اللجان بحضور المرشحين.

وأشار إلى أن الانتخابات ستُستكمل غدًا في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، وكفر الشيخ، على أن تُجرى في محافظة أسيوط الجمعة المقبلة. كما سيتم عقد اجتماع للجنة بعد انتهاء العملية الانتخابية لإعلان أسماء الفائزين بالانتخابات التكميلية للهيئة العليا.