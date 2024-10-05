شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالوفد: كلمة الرئيس رسالة تفاؤل واستحضار روح عزيمة وإرادة انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 بالمقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، حملت رسائل تفاؤل وأمل للشعب المصري بأن مصر قادرة على تجاوز التحديات مهما كانت صعوبتها، بفضل إرادة شعبها وصلابة مؤسساتها.

وأكد "قوطة"، في بيان له، أن استحضار الرئيس لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة دافعا لمواصلة البناء والتقدم، في ظل الأوضاع المتغيرة التي تشهدها المنطقة، فضلا عن تشديده على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي يحفظ حقوق الشعوب ويضمن استقرارها.

ولفت أإلى ن خطاب الرئيس السيسي عبر عن قيم الوفاء لتاريخ مصر المجيد، والالتزام بمبادئها الراسخة في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستمرار المساعي المتكاملة والمتواصلة لفرض فرص التفاوض بوقف إطلاق النار بشكل مستدام والعمل على اللجوء لمائدة التفاوض من أجل إقرار الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وأهمها الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأوضح أن الخطاب جدد الإيمان بقدرة مصر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مستلهمةً من روح أكتوبر الخالدة، تلك الروح التي تجعل من مصر وطناً شامخاً بأبنائه، قوياً بمؤسساته، ومتمسكاً بقيم الحق والعدالة، مستعصية على أي محاولات تحاول زعزعة أمن واستقرار مصر وأنها ستظل قوية ولديها من العزيمة والإدارة ما تجعلها قادرة على حماية مقدراتها وثرواتها وحماية تراب أرضها.