شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشروع رأس الحكمة يحقق عوائد سنوية لمصر تقدر بـ25 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد الوطني، وأن المشروع التنموي الضخم سيحقق عوائد اقتصادية تصل إلي 25 مليار دولار عوائد سنوية لمصر.

وأضاف عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية حققت نجاحات وسددت هدفا كبيرا وعظيما، بجذب مثل هذا الاستثمارات الضخمة مما سيعود على السياحة المصرية، بمزيد من التطوير ويجعل مصر قبلة العالم في السياحة بعد سنوات معدودة.

وأضاف الدابي، أن هناك تفاؤلا كبيرا في الأوساط السياحية بعد افتتاح هذا المشروع العملاق، والذي يصل الاستثمار التراكمي فيه إلى 110 مليارات دولار، مما يساهم في القضاء علي البطالة، ووصول مصر إلى معدلات كبيرة في الإشغالات الفندقية التي نطمح بها في قطاع السياحة.