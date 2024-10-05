شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي 12 غارةً على ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، استهدفت محيط جامع القائم، برج البراجنة، محيط مجمع سيد الشهداء في حارة حريك بصاروخَين، الرويس، حي الأبيض والشويفات منطقة الأجنحة الخمسة.

كانت هذه تفاصيل خبر 12 غارة إسرائيلية عنيفة فجرًا على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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