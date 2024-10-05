أعربت وزارة الخارجية الالمانية عن "صدمتها" إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة الخميس، والتي أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الخارجية الألمانية في تصريح لها، إن "العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الغارة الجوية الإسرائيلية على طولكرم صادم. في الحرب ضد الإرهاب، الجيش الإسرائيلي ملزم بحماية المدنيين في الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ألمانيا تعتبر الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم في الضفة الغربية "صادمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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