هاريس تجتمع اليوم بعدد من ممثلي الأميركيين من أصل عربي في ميشيغان لاستعادة ثقتهم بعد حرب غزة ولبنان

ذكر مصدران إن نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس ستلتقي اليوم الجمعة بقياديين ممثلين للأميركيين من أصول عربية في فلينت بولاية ميشيغان، حيث تسعى حملتها الرئاسية إلى استعادة ثقة الناخبين الغاضبين من الدعم الأميركي لحربي إسرائيل في غزة ولبنان.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن من بين المشاركين في الاجتماع زعماء من منظمة إمجيدغ التي أيدت هاريس في الآونة الأخيرة، ومجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، والصديقة القديمة لهاريس، هالة حجازي، التي فقدت العشرات من أفراد أسرتها في غزة.

وذكر آخرون، ومنهم جيم زغبي مؤسس المعهد العربي الأميركي والعضو القديم في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إنهم رفضوا الدعوة. وقال قياديون من حركة "غير ملتزم" المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة إنه لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع.

واوضح مكتب نائبة الرئيس إن مستشار الأمن القومي لهاريس، فيل غوردون، التقى عن بعد يوم الأربعاء بممثلين للأميركيين من أصول عربية. وأضاف أن الإدارة تدعم وقف إطلاق النار في غزة والدبلوماسية في لبنان والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

وتواجه هاريس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية يوم الخامس من تشرين الثاني في سباق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه متقارب. ويوجد في ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة رئيسية، واحدة من أكبر جاليات الأميركيين من أصول عربية بالولايات المتحدة.