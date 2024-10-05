وول ستريت جورنال عن صور أقمار صناعية: 32 صاروخا إيرانيا سقطت بمحيط قاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات F-35

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن تحليل صور أقمار صناعية، أن "32 صاروخا إيرانيا سقطت بمحيط قاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات F-35". واشارت الى أن "التقييم يعني أن أي ضربة إيرانية أخرى قد تكون أخطر إذا استهدفت البنية التحتية المدنية".

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