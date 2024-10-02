الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل بـ 3 صواريخ مجنحة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيي سريع، اليوم الأربعاء، عن قصف «عمق الكيان الصهيوني بـ 3 صواريخ مجنحة من نوع قدس 5».

وقال «سريع» في بيان: «نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5».

وأضاف: «تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية».

وأكد المتحدث أن استمرار دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل سيضع مصالحهما في المنطقة تحت دائرة النار، مضيفا «لن نتردد في توسيع نطاق عملياتنا ضد إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان».

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد هجوم إيراني على إسرائيل بنحو 200 صاروخا، مساء الثلاثاء، ردا على مقتل قادة من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.