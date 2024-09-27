شيجيرو إيشيبا يفوز في انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - بات "شيجيرو إيشيبا" المؤهل لتولي رئاسة وزراء اليابان الجديد، متصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان فوزه في انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني الحاكم اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر.

ووفق لوكالة "شينخوا الصينية"، يعتبر فوز "شيجيرو إيشيبا" وزير الدفاع السابق، ضمان له فعليا أن يصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد، ونظرا لأن الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي يشكل الأغلبية في مجلس البرلمان الياباني، فيكاد يكون من المؤكد أن زعيم الحزب الجديد سوف يُنتَخب رئيسا لوزراء البلاد في جلسة استثنائية من المقرر أن يعقدها البرلمان في الأول من أكتوبر، ليكون خلفا لفوميو كيشيدا الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، يعتبر إيشيبا خبيراً في السياسة الدفاعية، وقد اقترح إنشاء نسخة آسيوية من التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي وتحالف أمني أكثر مساواة بين اليابان والولايات المتحدة، ويؤيد إيشيبا الديمقراطية في تايوان، ويدعو إلى إنشاء وكالة لإدارة الكوارث في واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

فيما تغلب إيشيبا على وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي، وهي محافظة متشددة كانت تترشح لتصبح أول رئيسة وزراء في البلاد.

تسعة نواب خاضوا انتخابات الحزب الحاكم في اليابان

يذكر أنه خاض تسعة نواب ، بينهم امرأتان، الانتخابات في تصويت قرره أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان ونحو مليون عضو من أعضاء الحزب الذين يدفعون الاشتراكات، وهذا يمثل 1% فقط من الناخبين المؤهلين في البلاد.

ويواجه رئيس الوزراء المنتهية ولايته فوميو كيشيدا فضائح فساد في الحزب، ويريد الحزب الليبرالي الديمقراطي زعيما جديدا على أمل استعادة ثقة الجمهور قبل الانتخابات العامة المحتملة.

ويعتقد بعض الخبراء أن الاضطرابات الحزبية قد تعني عودة اليابان إلى عصر مماثل لأوائل العقد الأول من القرن 21، والذي شهد تغييرات في القيادة وعدم الاستقرار السياسي... بحسب أسوشيتد برس.

ومن المقرر أن يستقيل كيشيدا ووزراء حكومته يوم الثلاثاء، وبعد انتخابه رسميا في تصويت برلماني، سيشكل إيشيبا حكومة جديدة في وقت لاحق من اليوم.