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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السدود تصل لأقصى حد في تايلاند مع مزيد من الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت تايلاند من وقوع المزيد من الفيضانات، في واحد من أبرز المقاصد السياحية.
يأتي هذا في ظل استمرار هطول الأمطار، وفيضان الأنهار ووصول السدود لأقصى حد.
كما تتوقع استمرار ارتفاع مستوى نهر بينج حتى غد الجمعة.
وقد شكلت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا مركزًا لمراقبة الفيضانات، ووافقت على تخصيص موازنة خاصة للأسر المتضررة.
يأتي هذا في ظل استمرار هطول الأمطار، وفيضان الأنهار ووصول السدود لأقصى حد.
الفيضانات في تايلاندوأوضح مكتب الموارد المائية الوطني، في بيان اليوم الخميس، أن معظم المناطق في إقليم شيانج ماي، بما فيها أكبر مدينة في شمال تايلاند، سوف تغمرها المياه.
كما تتوقع استمرار ارتفاع مستوى نهر بينج حتى غد الجمعة.
إعصار ياجيوتواصل الأمطار الموسمية، إحداث أضرار بالأقاليم الشمالية، التي مازالت تتعافي من الدمار الناجم عن إعصار ياجي.
وقد شكلت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا مركزًا لمراقبة الفيضانات، ووافقت على تخصيص موازنة خاصة للأسر المتضررة.