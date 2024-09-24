اليابان تصدر تحذيراً من "تسونامي" بعد زلزال قوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً من موجات مد عاتية "تسونامي" لجزيرتي إيزو وأوجاساوارا، جنوب طوكيو، بعد زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر في المنطقة، مع تسجيل تسونامي بارتفاع 50 سنتيمتراً في أحد المواقع.

وقد وقع الزلزال في الساعة 08:14 صباحاً وكان مركزه في المياه القريبة من جزيرة توريشيما ضمن سلسلة جزر إيزو في المحيط الهادئ، على عمق حوالي 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وتم اكتشاف تسونامي بارتفاع 50 سنتيمتراً في الساعة 0858 صباحاً في جزيرة هاتشيجو، التي تبعد حوالي 180 كيلومتراً شمال مركز الزلزال، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

كما تم رصد تسونامي بارتفاع 10 سنتيمترات في جزيرة مياكي. ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، وفقاً لشرطة طوكيو. وتوقعت الوكالة موجات تسونامي بارتفاع متر، ودعت الجمهور إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية.