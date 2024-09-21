شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مناخية حادة.. تحذيرات أممية من ارتفاع حرارة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

تهديد عالمي

الدمام - شريف احمد - حذر تقرير أممي صادر عن الأمم المتحدة من أن تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قد تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة العالم بمقدار 3 درجات مئوية هذا القرن.وأفادت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة يمكن أن يساهما في مكافحة هذه الأزمة المناخية الحادة.ووفقا للتقرير بلغت فرصة تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة نسبة 80% .وأضافت ساولو أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والواقع الافتراضي تعمل على تحسين الرصد المناخي، مما يسهم في الحد من التعرض للكوارث الطبيعية، داعية الدول لتبادل الخبرات والتعاون لتحقيق أهداف اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.ويحذر التقرير من أن غياب تغيير في السياسات الحالية سيؤدي إلى احتمال بنسبة 66% بأن تصل درجة حرارة الأرض إلى 3 درجات مئوية هذا القرن، وهو ما قد يهدد رفاهية الكوكب وسكانه.