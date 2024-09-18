شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. اليمين المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الصدارة في استطلاع جديد تم نشره، الثلاثاء، قبل أيام قلائل من الانتخابات البرلمانية في ولاية براندنبورج التي تحيط ببرلين.

وبحسب استطلاع أجراه معهد (إنسا) لأبحاث الرأي لصالح صحف (ماركيشه ألجماينه تسايتونج) و (ماركيشه أودرتسايتونج) و (لاوسيتر روندشاو)، سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 28 % من الأصوات، متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان مهيمنا في السابق فيما سيحصد 25 % من الأصوات. الانتخابات الإقليمية الألمانية ويعني هذا أن رئيس وزراء الولاية ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديتمار فويدكه، الذي يشغل المنصب منذ 11 عاما، سيخفق في هدفه الانتخابي الرئيسي لجعل الحزب أكبر قوة في البرلمان الذي يقع في بوتسدام عاصمة الولاية، خارج برلين.

وأعلن فويدكه أنه لن يتولى مسؤولية الحكومة في حالة فوز حزب البديل من أجل ألمانيا.

وتمت دعوة حوالي 1ر2 مليون ناخب يوم الأحد المقبل للتصويت في براندنبورج.

وبحسب الاستطلاع سيحصل الحزب المسيحي الديمقراطي على 16 % من الأصوات متفوقا على تحالف سارا فاجنكنيشت الذي من المتوقع أن يحصل على 14 % من الأصوات.