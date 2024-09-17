نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من سيطرة الحزب على المحلّقة التابعة للجيش الإسرائيلي التي كانت تلقي مناشير تحذيرية ضد أهالي منطقة الوزّاني الجنوبية. وتظهر المشاهد لقطات لجنود الجيش الإسرائيلي ووجوهم وهم يقومون بتجهيز المحلّقة مع المناشير التحذيرية.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهد من محلّقة إسرائيلية سيطر عليها بعد إلقائها مناشير تحذيرية في الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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