شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان إلى مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في اليابان، بلغ 25ر36 مليون شخص اعتبارًا من الأحد.

وبحسب وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، فإن الزيادة تأتي بـ 20 ألف شخص عن العام السابق، مما يسجل رقما قياسيًا جديدًا. كبار السن في اليابان وشكل كبار السن هؤلاء ما نسبته 3ر29% من إجمالي سكان البلاد، بزيادة قدرها 2ر0 نقطة مئوية وهو أيضا رقم قياسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس".

وكان من بين السكان المسنين 72ر15 مليون رجل، أو 1ر26% من إجمالي السكان الذكور، و53ر20 مليون امرأة، أو 3ر32% من السكان الإناث.

وتسجل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر زيادة منذ الخمسينيات من القرن الماضي. سكان اليابان ويتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 8ر34% في عام 2040، عندما ينضم الجيل الثاني من جيل طفرة المواليد في اليابان، أو أولئك الذين ولدوا بين عامي 1971 و1974، إلى هذه الفئة العمرية.

وفي عام 2023، ارتفع عدد العمال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر للعام العشرين على التوالي، إلى رقم قياسي بلغ 14ر9 مليون شخص.

