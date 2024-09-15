شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي اثنان من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهما اليوم في انفجار عبوة في منطقة "كوتشلاك" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأفادت الشرطة المحلية في بيان، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع، زرعها مجهولون بالقرب من حافلة تابعة للشرطة.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ويجري البحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير.