شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة عسكرية بلغارية والان نبدء بالتفاصيل

حوادث تحطم الطائرات في بلغاريا

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع البلغارى أتاناس زابريانوف اليوم الجمعة، إن طائرة تدريب عسكرية تحطمت في بلغاريا، مما أسفر عن مقتل الطيارين.وكانت الطائرة وهى من طراز" إل - 39 زد إيه" وصممت لأول مرة في تشيكوسلوفاكيا السابقة - تستخدم للتدريب على عرض جوي مخطط له يوم غد السبت.وتحطمت بالقرب من قاعدة جراف إجناتييفو الجوية في جنوبى بلغاريا، فيما يجري التحقيق في سبب وقوع الحادث.وأُلغي الحدث، الذي كان من المقرر أن يحيي الذكرى العشرين لانضمام بلغاريا إلى حلف شمال الأطلسي.وكان الرئيس البلغارى رومين راديف، الذى خدم فى السابق كطيار لطائرة مقاتلة وكقائد للقوات الجوية البلغارية، مساعدًا للطيار في رحلة استعراضية لطائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف16- قبل وقوع الحادث.