كان فيلم.. أحمد حاتم يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل "عمر أفندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف أبطال مسلسل "عمر أفندي" تفاصيل وكواليس العمل الفني الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، أثناء ظهورهم ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON.

وأوضح أحمد حاتم، أن فكرة العمل كانت لديه من البداية كفيلم سينمائي تحت اسم "السرداب" مع السيناريست مصطفى حمدي، لكن لظروف ما الفكرة لم يتم تنفيذها، حتى فوجئ بالمخرج عبد الرحمن أبو غزالة يتحدث معه هاتفيًا ويخبره عن المسلسل، ليتفاجأ كلاهما بأنه العمل ذاته الذي رشحه السيناريست في البداية لـ "حاتم".

وأضاف، قائلًا: "مسلسل عمر أفندي كان هيبقى فيلم، قبل ما يبقى مسلسل، واختفيت عن الموضوع ولقيت بعد كده المخرج عبد الرحمن بيكلمني عايز يقعد معايا، وكلمني عن مسلسل، لقيته نفس الفيلم اللي كنت بحضرة كان اسمه السرداب، كان ليا نصيب فيه إني أعمله في النهاية".

وعرض مؤخرا لـ آية سماحة مسلسل عمر أفندي الذي حقق نجاحا مع الجمهور، والعمل مكون من 15 حلقة.

مسلسل عمر أفندي خاض بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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