شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

استهداف المدنيين

الدمام - شريف احمد - دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين بمن فيهم عمال الإغاثة وإلى تيسير الوصول الإنساني في غزة، وذلك بعد غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي قصفت فيه بوقت سابق اليوم مدرسة تابعة للأونروا كانت تؤوي نازحين في النصيرات وسط غزة.وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة باسم ستيفان دوجاريك، اليوم في مقر المنظمة في نيويورك، أن هذا هو القصف الخامس على نفس الموقع خلال الأشهر الـ 11 الماضية.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان أمس الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي على منطقة مكتظة في خان يونس، حددها الاحتلال بأنها منطقة إنسانية، ومقتل مدنيين منهم نساء وأطفال.وقال في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في وقت يتعرض فيه العاملون في المجال الإنساني في غزة لأفظع الهجمات، وتعطيل قدرتهم على توصيل اللقاحات المنقذة للحياة.وأشار إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني بما فيها التمييز (بين المقاتلين والمدنيين) والتناسب واتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الهجمات، مشددا على ضرورة الامتثال لتلك المبادئ في جميع الأوقات من قبل كل أطراف الصراع.