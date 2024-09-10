شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الإعصار ياجي لأكثر من 100 قتيل في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الثلاثاء، أن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار ياجي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص واعتبار 130 آخرين فى عداد المفقودين، وذلك في ظل استمرار جهود الإصلاح والإغاثة.

وقال مسؤولون محليون لصحيفة "توي تري" إن 16 شخصا على الأقل قتلوا في محافظة جبلية في شمالى فيتنام حيث دمرت الفيضانات العارمة التي تسببت فيها العاصفة قرية بأكملها.

وتابعت الصحيفة أن جميع المنازل الـ35 في قرية لانج نو في محافظة لاو كاي تعرضت بالكامل للانجراف. إعصار ياجي في فيتنام ونجحت فرق الإنقاذ المحلية من الوصول إلى القرية النائية، التي كان يعيش فيها سابقا 128 شخصا، في حوالي الساعة 12 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثث 16 ضحية وأنقذوا 30 من سكان القرية المصابين، ولا يزال ما لا يقل عن 70 آخرين في عداد المفقودين.

واجتاح إعصار ياجي، أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ نحو 30 عاما، شمالى فيتنام السبت الماضي، حاملا رياحا قوية وأمطارا موسمية غزيرة. أمطار غزيرة وفيضانات وشهدت بعض المناطق مثل "تاي نجوين" و"لاو كاي" و"ين باي" تساقط أمطار بلغ ارتفاعها حتى 50 سنتيمترا في آخر 48 ساعة.

ولكن تداعيات الاعصار كانت قاتلة بشكل خاص، مع ورود تقارير عن حدوث عدة انهيارات أرضية في ظل استمرار هطول أمطار غزيرة، وفقا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام.

وسجل إقليم كاو بانج بشمالى فيتنام 19 حالة وفاة بالإضافة إلى فقدان 36 شخصا، وفي كاو بانج، طمر انهيار أرضي حافلة تتألف من 16 مقعدا، وعثرت السلطات المحلية على جثتين، ومازال البحث جاريا عن 15 شخصا .

وفي ظل استمرار هطول أمطار غزيرة اليوم وغدا الأربعاء، حذرت السلطات من إمكانية حدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية، خاصة في الأقاليم الجبلية.