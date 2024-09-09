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وزير الخارجية يصل إلى مصر للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

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إسرائيل تأمر بمزيد من عمليات الإجلاء في غزة وتهاجم سوريا

أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق السكنية في شمال غربي غزة مرة أخرى، إذ يقول إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ على مدينة...

becb76f943.jpg06 ربيع الأول 1446 هـ

حكم جديد بحبس رئيس مصرف لبنان

أصدر القاضي بلال حلاوي مذكرة توقيف بحق محافظ البنك المركزي السابق رياض سلامة، مما يعني أنه سيبقى خلف القضبان في أثناء المحاكمة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الأول 1446 هـ

ارتفاع عدد قتلى عاصفة فيتنام إلى 64

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 64 على الأقل بسبب الإعصار والأمطار الغزيرة اللاحقة في فيتنام ولقي تسعة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب إعصار ياجي...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الأول 1446 هـ

تدريبات مشتركة تجمع الصين وروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع روسيا تبدأ هذا الشهر، مما يؤكد التقارب بين جيشيهما في الوقت الذي تواصل...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الأول 1446 هـ

هاريس وترمب يستعدان للمناظرة بإستراتيجيات مختلفة

يختلف المرشحان السياسيان كامالا هاريس ودونالد ترمب بشكل حاد في كيفية استعدادهما للمناظرة الرئاسية، مما يؤدي إلى مواجهة لا تعكس فقط...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الأول 1446 هـ

فشل أوروبي في الاستثمار العسكري

في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي النضال من أجل العثور على ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا على النجاة من الغزو...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الأول 1446 هـ

دول الخليج: نحمل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي

أدان المجلس الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أكد في البيان الختامي له أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحرب على غزة أمام...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 ربيع الأول 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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