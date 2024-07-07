شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تحرر رهينتين من أيدي خاطفين.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت وحدة العمليات الخاصة "إس إي كيه"، التابعة للشرطة الألمانية رهينتين من أيدي خاطفين في منطقة سكنية، بمدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وقُبض على أربعة مشتبه بهم خلال العملية التي جرت بعد ظهر أمس الجمعة، وأعلن عن وقوع إصابات للرهينتين وأنهما يتلقيان العلاج. تفاصيل عملية الاختطاف وكانت عملية الاختطاف بدأت صباح أمس الجمعة في مدينة بوخوم، فيما تتعلق أصل الجريمة بجرائم المخدرات المنظمة.

وكانت الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بانتقال الخاطفين إلى كولونيا، وبناء على ذلك، انتقلت وحدة العمليات الخاصة إلى حي رودنكيرشن.

ولم تؤثر عملية تحرير الرهينتين في المنطقة السكنية على أشخاص غير معنيين. ضبط أسلحة نارية أثناء العملية ونظرا للتحقيقات الجارية، لم تقدم الشرطة في البداية أية معلومات إضافية عن المجني عليهما أو الخاطفين المشتبه بهم أو عن ملابسات الجريمة.

وفي تطور لاحق ضُبطت أسلحة نارية أثناء العملية، وفي إطار التحقيقات، دخلت القوات الخاصة 6 شقق أخرى في الليلة الماضية واليوم.

واعتقل رجلين ليصبح إجمالي المعتقلين ستة أشخاص، ولا تزال التحقيقات مع المعتقلين وتقييم الأدلة مستمرة.