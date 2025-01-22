شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 22 يناير: تغيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور هو ثانى برج من الأبراج ويحكمه كوكب الزهرة، يجسد مواليد برج الثور الاستقرار، مع تقدير عميق للمتع الدنيوية والرغبة فى حياة مترفة، والسعى إلى خلق عالم مريح خاص بهم.

برج الثور في حظك اليوم 23 يناير

يجسد برج الثور الولاء ويشكل روابط عميقة ودائمة، قد ينخرط بشكل مفرط فى أى عادة، سواء كانت فى الطعام أو الشراب أو غيرها من الملذات.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهنى

ابتعد عن أى شىء يتسبب فى توقف العمل، واحرص على أن يكون هناك نقاشات إيجابية فى الأمور التى تتعلق بالعمل، كى تساعد نفسك فى حصد مكانة جيدة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ابتعد عن التفكير فى الماضى وتواصل بشكل مستمر مع شريك حياتك وابتعد عن الدخول فى أى تفاصيل يرفض شريكك مشاركتها معاك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية خلال الفترات المقبلة، وابتعد عن السهر وتناول المشروبات الغازية حفاظًا على الوزن.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحصل على مكانة جيدة فى العمل، وأن يحقق أهدافا طال انتظارها لفترات طويلة فى الفترات المقبلة.