شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجدى حظك اليوم الخميس 14 نوفمبر : لكل مقام مقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مولود برج الجدى يبدأ من ٢٢ ديسمبر وإلى٢٠ يناير، الصفات العامة له هى أنهم أشخاص محبون للحياة يرغبون فى عيش كل لحظات الحياة والاستمتاع بها على أقصى وجه، فهم الأكثر تقبلاً لمصاعب الحياة

برج الجدى فى حظك اليوم الخميس 14 نوفمبر

الأمانة والتضحية وفداء الغير من أكثر ما يميز أبناء هذا البرج والمنتمين له، لكنهم فى نفس الوقت مشهورون بسرعة الغضب والاستمرار عليه فترات طويلة حتى إذا حاول الطرف الآخر مصالحتهم دائمًا ما يتخذون مواقف من الصعب أن يتراجعوا عنها، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى

مشاهير برج الجدي

ومن مشاهير برج الجدى أنغام، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى



عندما تقوم بمساعدة زملائك فى العمل، يُشعرك هذا بقيمتك فى الحياة والمجتمع، ويجعلك قادراً على المواصلة، فتذكر دوماً أن أفضل الناس أنفعهم للناس.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى



لا تذهب لنفس الأماكن التى اعتدت عليها مع شريك حياتك، فالحياة يلزمها بعض التجديد، لم لا تبحث عن أماكن جديدة وتفاجئه بها؟.. سينعكس ذلك على علاقتكما بشكل كبير.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى



عملك مهم بالتأكيد، لكن جسمك أيضاً يحتاج إلى الراحة، كل ما يريده جسمك هى عادات صحية بسيطة، كشرب كمية مناسبة من المياه، والنوم بدرجة كافية، وممارسة الرياضة التى تفضلها أنت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة



يجب عليك معرفة ما يجب فعله فى وقته المناسب، فالحزم أحياناً قد يكون قسوة إن لم يكن فى موضعه، واللين قد يكون تساهلاً إن لم يكن فى مكانه المناسب.



