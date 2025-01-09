الامارات | «برد الستين».. تعرف إلى بدء ذروة برودة الشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن الفترة بين 12 إلى 24 يناير هي الأشد بردا وفق المعدلات الطبيعية ويطلق عليه "برد الستين"، مشيراً إلى أن ذروة البرد في التقويم التراثي الخليجي تكون خلال «در الستين» من «مائة الشتاء» من تقويم الدرور حيث يبدأ الدر في 12 يناير، وتستمر فترة الدر مدة عشرة أيام وتوصف بشدة البرد وذروته.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان: "برد الستين مثل ذبح السكين» من الامثال المشهورة في الامارات والخليج العربي، والذي يعبر عن شدة البرد في هذه الفترة خلال در الستين من درور الشتاء وهي عشرة أيام تكون بين 12 إلى 24 يناير من كل عام، ويتوافق ذلك مع المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة المعتادة خلال هذه الفترة".

وأضاف الجروان: "في التقويم التراثي وحساب الدرور في الإمارات يشير إلى أن ذروة البرد تكون خلال «در الستين» من «مائة الشتاء» من تقويم الدرور، حيث تبدأ مئة الشتاء في حساب الدرور في 28 نوفمبر وتستمر الى 25 فبراير، أما وقت ذروة البرد فيكون مع در الستين والذي يكون بين 12 إلى 24 يناير.

وأشار، إلى أن در الستين يوصف البرد فيه بأنه يدمي كالسكين كناية عن شدة البرد، فيقال «برد الستين مثل ذبح السكين»، وهو منتصف الشتاء تتدنى فيه درجات الحرارة لأدنى قيمها فتصل إلى ما دون 5 درجات مئوية في العمق الصحراوي، أما في المناطق الجبلية المرتفعة وفي بادية شمال الجزيرة العربية فتصل إلى ما دون الصفر المئوي ويتشكل الصقيع صباحاً.

وتابع الجروان: "في فصل الشتاء لدى أهل الخليج هناك فترتين مميزتين كذلك هما «أربعين المريعي» و «أربعين العقربي» مدة كل منهما 40 يوماً، تبدأ مع بداية در الأربعين أي بحدود 23 ديسمبر وبردها يكون أشد، وتتسم كذلك بشدة البرودة وتساقط الأمطار وتكون أمطارها «ديمة»، أي مستمرة لأيام عدة ايام، واشتداد الريح الباردة، خاصة رياح الشمال والنعشي ويسمع من الرياح عواء كصوت الذئاب، حتى إنها تسمى محلياً بـ «العوي»، وتوصف بشدة البرد وتوغله باطن الأرض وداخل البيوت ويتشكل الصقيع صباحا .

ولفت إلى أن «الأربعين العقربي» تبدأ في 1 فبراير وتنتهي في 12 مارس وتتصف بكثرة أمطارها وغزارتها وشموليتها، حتى يوصف " العقربي يسقي بر وبحر». ثم تكون «أيام الحسوم» في لا تحسم أمرها بين برد ودفء، لتهب رياح «نعايات الشتاء» آخر رياح باردة تنعى رحيل البرد والشتاء.

حساب الدرور هو تقويم قديم عمل به أهل الخليج العربي بدايته من طلوع سهيل خلال النصف الثاني من أغسطس، وينقسم إلى أربعة فصول: الصفري، الشتاء، الصيف، ولكل منهم عشرة درور مدة كل منها 10 أيام، والقيظ وله ستة درور تتبعه «المساريق» وهي خمسة أيام تكمل لها أيام السنة 365 يوما.