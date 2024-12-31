"الوطني للأرصاد": ضباب على مناطق في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر، بسبب تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق في الدولة.

وأكد الأرصاد أن هناك فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:00 حتى الساعة 09:30 اليوم الثلاثاء.

وأشار الأرصاد إلى مواقع تشكل الضباب في منشور على منصة إكس، منها طريق دبي- العين (باتجاه الليسيلي، وطريق الشيخ محمد بن راشد (سيح السديرة- كيزاد) وإكسبو دبي وشارع الإمارات(دبي).

وأشار الأرصاد إلى مواقع تشكل الضباب في أبوظبي منها، الوثبة وجزيرة أبو الأبيض والحديريات وجزيرة السعديات.