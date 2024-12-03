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"شرطة عجمان" تحجز عدداً من المركبات لارتكابها مخالفات مرورية خلال الاحتفال بعيد الاتحاد

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ابوظبي - سيف اليزيد - حجزت شرطة عجمان، عدداً من المركبات بسبب ارتكاب المخالفات المرورية خلال الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53.

وأكدت شرطة عجمان، عبر منصة إكس، أنها قامت بحجز عدد من المركبات بسبب القيادة بطيش وتهور خلال الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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