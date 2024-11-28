الامارات | حمدان بن محمد: نمضي قُدماً نحو تحقيق مستويات أعلى من الإنجاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدنا مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033.".

وتابع سموه: "كما اعتمدنا "استراتيجية دبي للمرونة"، و"استراتيجية الأمن الغذائي" و "منظومة تنفيذ الأحكام الجزائية". "

وأضاف سموه: "نمضي قُدماً نحو تحقيق مستويات أعلى من الإنجاز، مسترشدين برؤية قائد يعشق الريادة العالمية، وبتكامل جهود فرق عمل دبي، لتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عالمية للحاضر والمستقبل. ".

وختم سموه قائلا: "وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ 53، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز هذه المناسبة العزيزة، ونشكر كافة الجهات ومختلف شرائح المجتمع على مشاركتهم الفاعلة في حملة #زايدوراشد، التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي".