الإمارات تختتم مشاركتها في"COP29" وتهنئ أذربيجان على نجاح استضافة المؤتمر

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ فاعلٍ في مُختلفِ أعمالِ المُؤتمر، بما في ذلكَ تسليمُ رئاسةِ مُؤتمر الأطرافِ إلى أذربيجان في اليوم الأوْل، والمُشاركةُ في الجلساتِ المفتوحةِ، والحواراتِ رفيعةِ المُستوى، والعروضِ والمناقشاتِ في جناحِ الإمارات تحت عنوان "نُسرع العملَ معًا.

واستنادًا إلى إنجازاتِ رئاسةِ مؤتمر الأطرافِ "COP28"، تؤكدُ الإماراتُ التزامَهَا المُستمرَ بدورِهَا الفاعلِ والطموحِ في ريادةِ العملِ المُناخي عالميًا.

وخلالَ مؤتمرِ الأطراف "COP29"، أظهرَتْ دولة الإمارات بفخر تفانيها الرَّاسخ في دعمِ المُبادراتِ البيئيةِ المُستدامةِ والمُؤثرة في جميعِ أنحاءِ العالم.

وشكّلَ الجناح الإماراتي منصةً متميزةً لتوقيعِ العديدِ من مذكراتِ التفاهمِ. وتفتخرُ دولةُ الإمارات بتوقيعِ إعلاناتٍ تتعلقُ بالأولوياتِ المُناخيةِ الرئيسيةِ، بما في ذلكَ نداءُ الهدنةِ لمؤتمرِ الأطراف “COP29” والتعهدُ العالمِي لتخزينِ الطاقةِ والشبكاتِ، وتعهدُ الطاقةِ الخضراء، ومناطقُ وممراتُ الطاقةِ الخضراءِ، وإعلانُ الهيدروجين، وإعلانُ العملِ الرقمِي الأخضر.



كما استضافَ جناحُ الإمارات مناقشات محوريةً عبر 62 برنامجًا خلال المؤتمر، مما يعكسُ التزامًا مشتركًا بإيجاد حلولٍ مُشتركة لبناءِ المرونةِ المُناخيةِ في جميعِ أنحاء العالم ، فيما ضمَ البرنامجُ أكثرَ من 255 متحدثًا من خلفيات مُتعددة، بما في ذلكَ دبلوماسيونَ إماراتيونَ وخبراءٌ في مجالِ المُناخ ومسؤولونَ حكوميونَ وقادةُ القطاعِ الخَاص وأكاديميونَ وشبابٌ ، فيما حضرَ قادةُ الفكرِ الدوليونَ والمشاركونَ في مؤتمرِ الأطراف "COP29" لتبادل الأفكار والمشاركة في حوارات مدروسة وتبادل وجهاتِ النظرِ العالميةِ حولَ القضايا المُناخيةِ المُلحةِ الحَالية.