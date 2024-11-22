الامارات | الحرس الوطني ينقذ شخصاً تعرّض لحالة طبية حرجة قرب جزيرة زركوه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة، إثر تلقيه بلاغاً بتعرّض شخص لحالة طبية حرجة أثناء وجوده على متن وسيلة صيد بحرية على بُعد 10 أميال بحرية من جزيرة زركوه.

‏وعلى الفور، تم تحديد موقع الوسيلة وإرسال زورق البحث والإنقاذ لمجموعة حرس السواحل، برفقة طاقم طبي من عيادة جزيرة زركوه، وقُدّمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ثم نُقل إلى عيادة الجزيرة لتلقي العلاج اللازم.