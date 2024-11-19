الامارات | فائزون بجائزة «محمد بن راشد للمعرفة»: التكريم دافع لمواصلة الإنجازات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض فائزون بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2024، مسيرة عطائهم الفكري والإبداعي والإنساني التي قادتهم لنيل هذا التكريم الرفيع، خلال مشاركتهم في جلسة حوارية ضمن وقائع قمَّة المعرفة 2024، التي تنعقد في مركز دبي التجاري العالمي على مدى يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

وقال عالم الفيزياء الإماراتي والباحث المتخصص في الفيزياء النظرية، الفائز الدكتور أحمد عيد المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «يحمل هذا التكريم أهمية كبيرة، فهو يدفعني إلى مواصلة طريق البحث والاستكشاف العلمي، وبذل أقصى ما لديّ للمساهمة في مسيرة العلم ورفع اسم وطني عالياً».

وأضاف عقب تكريمه مباشرة: «جاءت الجائزة نتيجة لإنجازاتي في مجال الثقوب السوداء، خصوصاً حول مصير المعلومات التي تسقط داخل الثقب الأسود، وأين تذهب، وهل هناك أمل في استرجاعها».

وأعرب رائد الذكاء الاصطناعي ورئيس مجلس الإدارة والمؤسِّس المشارك لمنصة «كورسيرا»، الفائز الدكتور أندرو نج يان تاك، عن فخره وسعادته بالحصول على الجائزة، وأكَّد أنَّ المعرفة هي المحرِّك الأساسي لقيادة المستقبل، داعياً إلى تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الحضارة البشرية. وقال: «تمثّل الجائزة دافعاً كبيراً لبذل المزيد من الجهود في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي بالفعل لحظة مميزة في حياتي ومحطة فارقة في مسيرتي العلمية والمهنية».

وعبَّر الفائزان البروفيسور الفخري في علم النفس التجريبي، الدكتور ديفيد إم كلارك، وأستاذة علم الأمراض النفسية التجريبية الدكتورة أنكه إيلرز، عن سعادتهما بالحصول على الجائزة، وأكَّدا أنها تحفز على متابعة جهودهما البحثية في مجال الأمراض والعلاجات الطبية. واستعرضا أهم الإنجازات التي نجحا في تحقيقها على مستوى تحسين العلاجات النفسية وتطوير نظريات جديدة وفعالة في تعزيز الصحة النفسية.

وخلال الجلسة، قدَّم الفائزون شكرهم العميق لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والقائمين على جائزة المعرفة، متمنين أن يشكِّل تلقيهم للتكريم إلهاماً للمبدعين والشباب والرواد لكي يثابروا ويتعلموا ويمضوا قدماً في طريق الابتكار.