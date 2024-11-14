الامارات | حساب "الإمارات في أرقام" يعزز محتواه النوعي برصد قطاعات تنموية واسعة تعكس تسارع الانجازات في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز حساب "الإمارات في أرقام" (@UAE_in_numbers)، عبر منصتي "X" x.com/uae_in_numbers و "إنستغرام"، instagram.com/uae_in_numbers، من محتواه المتنوع، الذي يقدم من خلاله رسالة إعلامية هادفة تعكس الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات، ليشمل قطاعات واسعة إلى جانب الاقتصاد والمال والأعمال، حيث يرصد الحساب بلغة الأرقام وأسلوبه الموجز والمتميز مكانة الإمارات ودورها في العلاقات الدولية والمبادرات الإنسانية والخيرية وانجازاتها في المعرفة والثقافة والتعليم، والاستدامة، والمناخ وقضايا البيئة، وقطاع الفضاء، إضافة إلى ما يدور فيها من أحداث وفعاليات اجتماعية وتراثية وسياحية.

وتعكس هذه الشمولية في المحتوى النوعي الذي يقدمه الحساب، النجاح الذي يحققه في خدمة رسالته بتقديم المعلومة المختزلة والموثوقة لجمهوره، بما ينسجم مع شعاره "نختصر لك.. ما يدور في دولة الإمارات"، حيث يواكب مسيرة التنمية في الدولة وتطوراتها المتواصلة عبر تسليط الضوء على قصص النجاح المهمة والتركيز على تلبية توجهات جمهور وسائل التواصل الاجتماعي وتفضيلاته في الحصول على معلومات وبيانات مختصرة بأسلوب عرض جاذب يبرز أهمية هذه المعلومات عبر الإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو القصيرة والموشن جرافيك.

وإضافة إلى ما يمنحه محتوى "الإمارات في أرقام" للقارئ العادي من معلومات تمكنه من مواكبة المستجدات في دولة الإمارات، ومتابعة إنجازاتها المستمرة على خارطة التميز العالمية، فإن الموجز الذي يقدمه في الوقت ذاته يمكن أن يشكل منطلقاً لقراءات معمقة، لدى الجمهور المتخصص، وفرصة لاستكمال الدراسات والتحليلات الموسعة الرصينة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما، حيث يرتكز رصد الحساب على البيانات الموثوقة الصادرة عن الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية المرموقة.