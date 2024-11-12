الامارات | IdeasUK البريطانية تمنح دبي الرقمية شهادة التميز في إدارة الأفكار والابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت دبي الرقمية انجاز جديد يضاف الى سجل إنجازاتها في مجال تبني أنظمة عمل مبتكرة تتواءم مع متطلبات المستقبل وتساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية و ذلك من خلال الحصول على شهادة التميز في إدارة الأفكار والابتكار – المستوى الذهبي من مؤسسة IdeasUK البريطانية المختصة في تقييم قدرة المؤسسات على إدارة الأفكار وترسيخ ثقافة الابتكار على مستوى العالم. و قد جاءت هذه الخطوة تقديراً لجهود دبي الرقمية في تعزيز ثقافة الابتكار وتطبيق مفاهيمه في تطوير عملياتها وخدماتها.

وجاء ذلك بناءً على تقييم شامل أجرته المؤسسة اشتمل على مقارنة نهج دبي الرقمية في مجال الابتكار مع أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تقييم نقاط القوة والنجاحات والإنجازات التي حققتها دبي في مجال الابتكار. كما أخذ التقييم بالاعتبار آلية دبي الرقمية في الاستفادة من التجارب ورسم الخطط والبرامج التطويرية لبلوغ الأهداف المنشودة وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي كنموذج لمدن المستقبل ومثال على المدن التي تشجع الفكر الخلاق والابتكار لتطوير الحلول وتأمين أعلى مستويات السعادة لقاطنيها.

وحول هذا الإنجاز قالت د. مريم المحرزي – مستشار التميز و الريادة المؤسسية في دبي الرقمية: "إن حصولنا على شهادة التميز في إدارة الابتكار يعكس جهود دبي الرقمية في تبني أنظمة الابداع والابتكار وتشجيع توليد الأفكار لتطوير منتجات ومشاريع تساهم في تحقيق رؤيتها في رقمنة الحياة في دبي من خلال قيادة ملف التحول الرقمي في الامارة . كما يعكس هذا الإنجاز جهود فرق العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للهيئة، وسعيهم الحثيث لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية عبر المزج ما بين أحدث التكنولوجيا وبين الأفكار الخلاقة والمنفتحة على كل ما هو جديد."

جاء هذا الانجاز كإضافة لسجل الهيئة الحافل بالإنجازات في مجال الابتكار مثل جوائز ستيفي ، قمة الذكاء العالمي ، جائزة الامارات للذكاء الاصطناعي و غيرها الكثير .

الجدير بالذكر أن دبي الرقمية تواصل التزامها بتقديم مبادرات ومشاريع مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتساهم في تحقيق تجربة متكاملة ورائدة في التحول الرقمي، مما يعزز مكانة دبي كواحدة من المدن الرائدة عالميًا في هذا المجال